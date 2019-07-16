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Ельченко выступил в Совбезе ООН по языковому вопросу

Ельченко выступил в Совбезе ООН по языковому вопросу
20:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: РФ столетиями репрессировала украинский язык и не может указывать Украине, на каком языке говорить.

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Россия, которая репрессировала украинский язык и продолжает это делать в оккупированном Крыму, не может указывать Украине, на каком языке говорить и писать.

"Страна, которая столетиями применяя репрессии к украинскому языку и принудительно вытесняла ее русским во всех сферах общественной жизни, не имеет права рассказывать нам, на каком языке писать и говорить. Это наше внутреннее дело, и мы сами разберемся с этим с помощью наших партнеров, включая международные институты", - заявил Ельченко на заседании Совета безопасности ООН во вторник.

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Дипломат добавил, что украинские школы есть в Австралии, Аргентине, Словакии и многих других странах. "В России, где проживает около 3 миллионов украинцев – и это только по официальной статистике – нет ни одной украинской школы. Более того, в Крыму до российской оккупации 2014-го было 7 украинских и 15 крымскотатарских школ. Оккупационные власти закрыли все украинские и половину крымскотатарских школ", - отметил он.

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Посол убежден, что Россия, поднимая такие вопросы в Совбезе, хочет отвлечь внимание и снять давление с себя.

"Каждый раз, когда Россия поднимает этот вопрос, у них двойная цель: произвести давление на Украину и облегчить давление на самих себя", - добавил Ельченко.

При этом уточнив, что закон об украинском языке не имеет никакого отношения к вопросам, которые должен обсуждать Совбез ООН, поскольку регулирует внутреннюю политику.

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Напомним, сегодня в 17 часов по киевскому времени началось заседание Совбеза ООН по инициативе делегации РФ, повторно обратившейся для обсуждения украинского языкового закона.

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Россия, Крым, ООН, Владимир Ельченко.
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