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Нефедов: Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни

Нефедов: Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Яника Мерило присоединилась к команде Гостаможенной службы.

Советник министра инфраструктуры и координатор направления eHealth Яника Мерило присоединилась к команде Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефёдов.

"Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни. Будет заниматься продакт менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы", – написал Нефёдов в Facebook в пятницу.

Он также отметил, что обновится дизайн печати нового органа.

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"Да, обещаю сделать все возможное и по таможне, и eHealth в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам", – написала в Facebook сама Мерило.

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Государственная таможенная служба, Максим Нефедов, Яника Мерило.
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