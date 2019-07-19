Нефедов: Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни

Новости Украины: Яника Мерило присоединилась к команде Гостаможенной службы.

Советник министра инфраструктуры и координатор направления eHealth Яника Мерило присоединилась к команде Государственной таможенной службы.

Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефёдов.

"Яника Мерило присоединяется к построению новой таможни. Будет заниматься продакт менеджментом, особенно в направлении дизайна процессов, с которыми будут сталкиваться клиенты Гостаможслужбы", – написал Нефёдов в Facebook в пятницу.

Он также отметил, что обновится дизайн печати нового органа.

"Да, обещаю сделать все возможное и по таможне, и eHealth в сфере госреформ. Эти два проекта для меня важнейшие по электронным реформам", – написала в Facebook сама Мерило.