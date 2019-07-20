КСУ получил заявление относительно трех законов о неподконтрольном Донбассе

Новости Украины: Нардепы предоставили в КСУ заявление о законах по неподконтрольному Донбассу.

В КСУ поступило конституционное представление 53 нардепов относительно соответствия Конституции трех законов о неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в сообщении на сайте судебного учреждения.

"В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 53 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой на Луганской областей", Закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской области", Закона Украины "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской области", - говорится в сообщении.

Напоминаем, КСУ обнародовал решение о признании соответствующим Конституции Украины закона "Об образовании" №2145-VIII, принятого ВРУ 5 сентября 2017 года.