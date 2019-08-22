Джонсон пригласил Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом

Новости Украины:Борис Джонсон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пригласил Президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Великобританию с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Премьер-министр Борис Джонсон пригласил президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом», - говорится в сообщении.

Кроме того, глава британского правительства также поздравил Зеленского с предстоящим Днем Независимости Украины и пожелал успехов и процветания народу Украины.