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Лидеры саммита G7 едины во мнении по поводу ядерного оружия Ирана

Лидеры саммита G7 едины во мнении по поводу ядерного оружия Ирана
21:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:У лидеров G7 есть две задачи: обеспечить, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, и способствовать укреплению стабильности в регионе.

Лидеры стран "Большой семерки" подчеркивают, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие.

Об этом говорится в декларации по итогам саммита лидеров G7: президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента США Дональда Трампа, премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, премьер-министра Канады Джастина Трюдо, премьер-министра Японии Синздо Абэ и премьер-министра Италии, который уходит в отставку, Джузеппе Конте.

"Мы полностью разделяем две задачи: обеспечить, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие, и способствовать укреплению мира и стабильности в регионе", - отметили лидеры G7.

Как сообщалось ранее, на пресс-конференции после саммита Макрон заявил о подготовке встречи Трампа и президента Ирана Хасана Рухани, чтобы найти решение по ядерному соглашению 2015 года.

В свою очередь Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Тегераном, согласно которому Иран не будет иметь ядерного оружия и баллистических ракет.

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Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Общего всеобъемлющего плана действий (ОВПД), из которого США вышли в одностороннем порядке в 2018 году. В ответ на это Вашингтон усилил санкции в отношении Ирана и направил в регион американские военные корабли и стратегические бомбардировщики.

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В ответ на односторонний выход США из ядерного соглашения Иран тоже отказался от некоторых пунктов этого соглашения, в частности начал обогащать уран выше лимита, обусловленного соглашением.

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Ангела Меркель, США, Иран, Борис Джонсон, Дональд Трамп, G7, Эммануэль Макрон.
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