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Гончарук назначил заседание Кабмина на 2 сентября

Гончарук назначил заседание Кабмина на 2 сентября
15:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Новый премьер-министр Украины Гончарук в понедельник собирает Кабмин.

Под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

"2 сентября под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание начнется в 14:00.

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Как сообщалось ранее, в понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

Как отмечается в анонсе, мероприятие будет проходить в Офисе Президента.

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Кабмин, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, ОПУ.
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