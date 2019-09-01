Гончарук назначил заседание Кабмина на 2 сентября

Новости Украины:Новый премьер-министр Украины Гончарук в понедельник собирает Кабмин.

Под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука в понедельник, 2 сентября, состоится заседание Кабинета министров.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

"2 сентября под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится заседание правительства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заседание начнется в 14:00.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета министров Украины и правоохранительных органов.

Как отмечается в анонсе, мероприятие будет проходить в Офисе Президента.