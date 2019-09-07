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Экс-депутат Хармс прокомментировала обмен пленными РФ и Украины

Экс-депутат Хармс прокомментировала обмен пленными РФ и Украины
13:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:В прошлом депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс отметила важность сегодняшнего обмена удерживаемыми лицами.

Большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией - факт весьма положительный, но он не является свидетельством нормализации отношений между этими государствами.

Об этом в комментарии корреспонденту сказала ексдепутат Европейского парламента от Германии, сопредседатель Парламентской Ассамблеи "Евронест" Ребекка Хармс.

"Я пока не вижу вообще улучшения в отношениях с Россией. Обмен происходит в то время, когда и в дальнейшем выносятся приговоры крымским татарам, когда Путин берет новых украинских заложников. Поэтому при всей моей огромной радости от того, что украинцы окажутся на свободе, я не вижу в этом большого сигнала к нормализации. Нормализация – это когда Путин не будет вести войну против Украины и прекратит оккупацию Украины", - сказала Хармс.

Она призналась, что последние дни для нее было огромной радостью узнать о близких перспективах возвращения в Украину Олега Сенцова, Александра Кольченка, Романа Сущенко и моряков.

Что касается включения в списки Владимира Цемаха, то это, по ее словам, очень трудно оценить.

"Это было неожиданно. Я была удивлена столь быстрым и неанонсированным решению суда. Это поднимает вопрос к украинской правовой системы. Но я в то же время не думаю, что это все можно считать неправильным", - сказала Хармс.

Она отметила, что обмен заключенными очень часто является очень сложным делом. И с обеих сторон должны быть уступки.

"Сейчас есть дискуссии в Украине относительно возможности того,освобождение Цемаха может стать оправданием для европейцев для облегчения санкций. Я не вижу между этими двумя темами никакой связи", - заявила Хармс.

Состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ 

Экс-депутат Европарламента убеждена, что Украина может полагаться на обновленный Европарламент в том, что он будет поддерживать Украину в ее демократических реформах, построении правового государства и впредь будут иметь большинство в вопросах, которые касаются ведения Россией войны против Украины. В частности, в вопросе санкций.

Оценивая перспективы предстоящего саммита в нормандском формате, Хармс напомнила, что много саммитов прошло и каждый раз украинцы надеются, что война против их государства может быть остановлена. "Такие надежды есть и сейчас, я также на это надеюсь перед этим саммитом. Но надежды – не результат", - отметила она, вспомнив, как часто договаривались о перемирии, которые столь же часто нарушались.

Адвокаты рассказали о возвращении политзаключенных в Украину

В киевский аэропорт "Борисполь", где ожидают прибытия из Москвы освобожденных украинцев, прибыл Зеленский и сразу пошел в VIP-терминал.

Ранее адвокат военнопленных украинских моряков Николай Полозов заявил, что начался процесс обмена между Россией и Украиной удерживаемыми лицами.

Напомним, из московского СИЗО "Лефортово", где находятся украинские пленные, готовящиеся к обмену, выехало два автобуса. Предположительно, в них находятся украинские политзаключенные.

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Все по теме:

Украина, Россия, Ребекка Хармс, Украинские моряки, Обмен пленными, Политзаключенне.
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