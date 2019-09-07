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Баканов о Медведчуке: Все его поездки в РФ были его собственной PR-инициативой

Баканов о Медведчуке: Все его поездки в РФ были его собственной PR-инициативой
15:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Поездки Медведчука в РФ были его собственной инициативой.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук не был привлечен к процессу обмена удерживаемых граждан между Украиной и РФ, в Россию он ездил самостоятельно, утверждает глава СБУ Иван Баканов.

В эксклюзивном блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, был ли привлечен Медведчук к переговорному процессу по обмену, глава СБУ сказал: "Нет, все его поездки в Россию были его собственной PR-инициативой".

Также глава СБУ Иван Баканов ответил на вопрос, почему Олег Сенцов все таки пошел на обмен, хоть и ранее написал письмо, в котором заявил, что не готов на освобождение любой ценой. 

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Напомним, украинские моряки и еще 11 политзаключенных вернулись в Украину в рамках обмена с Россией в формате "35 на 35".

Сред и них украинский режиссер и один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов

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СБУ, Россия, Виктор Медведчук, Иван Баканов.
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