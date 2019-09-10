Зеленский: Я очень уважаю каждый канал, и канал News One

Новости Украины:Зеленский обещает, что не будет закрывать телеканалы, так как у него нет на это полномочий.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что выступает за свободу слова, а в его полномочия не входит "закрытие телеканалов".

"Я очень уважаю каждый канал, и канал News One. Я никогда не закрывал в своей жизни ни одного канала. Я лично за свободу слова, и вы это прекрасно знаете. Я никогда в своей жизни не буду закрывать никакие каналы, не имею права, не имею полномочий", - сказал он во вторник во время поездки в Ривненскую область, отвечая на вопрос журналиста телеканала News One.

Как сообщалось ранее, в июле Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания выявил нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с его намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия 1"

Напомним, во вторник, 10 сентября, Верховная Рада приняла один из самых важных законопроектов.

Парламент поддержал за основу и в целом в первом чтении законопроект №1012 "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)". Автором законопроекта является президент Владимир Зеленский.