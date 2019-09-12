СБУ получила нового начальника контрразведки

Новости Украины:Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Руснака начальником Департамента контрразведки.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Руснака начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Соответствующий указ №683/2019 размещен на сайте главы государства.

"Назначить Руснака Александра Васильевича начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

27 августа Зеленский освободил Алексея Петрова от должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины и назначил его руководителем управления СБУ в Кировоградской области.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский отменил указы о присвоении дипломатического ранга Владимиру Арьеву, Артуру Герасимову и Георгию Логвинскому.