Климкин: Украина должна рассматривать внешние вызовы в комплексе

Новости Украины:Климкин считает, что не нельзя рассматривать проблему Донбасса отдельно от проблемы транспортировки газа территорией Украины.

Для того чтобы Украина смогла пережить все испытания, новое правительство и в частности Владимир Зеленский, должны рассматривать все внешнеполитические проблемы в комплексе, а не по отдельности. Таким мнением поделился экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, в интервью Lb.ua.

Он пояснил, что нельзя рассматривать проблему Донбасса, Крыма, транзита газа через территорию страны и безопасности отдельно друг от друга. Это все части одного звена, которые необходимо рассматривать в комплексе.

Как сообщалось ранее, Павел Климкин дал разъяснение "формата Штайнмайера". По его словам, он не является дорожной картой выполнения Минских соглашений или планом деэскалации, она предусматривает особый статус ОРДЛО посредством честных, демократических выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ.

Кроме этого, Курт Волкер объяснил, какие шаги нужно предпринять, по мнению Вашингтона, чтобы выборы на Донбассе были легитимными. Первое, на что нужно обратить внимание, на безопасность.