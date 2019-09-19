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В Раде обозначили сроки принятия госбюджета-2020

В Раде обозначили сроки принятия госбюджета-2020
00:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В информуправлении ВР сообщают, что принятие бюджета-2020 планируется не позднее 1 декабря.

Верховная Рада планирует не позднее 1 декабря принять как закон проект государственного бюджета на 2020 год.

Об этом говорится в ориентировочном графике рассмотрения проекта госбюджета, обнародованном на сайте парламента.

"В случае принятия Верховной Радой соответствующего решения, не позднее 1 декабря состоится рассмотрение и принятие проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год в третьем чтении и в целом как закона на пленарном заседании Верховной Рады", - сообщает информационное управление аппарата ВР.

В то же время отмечается, что рассмотрение и принятие госбюджета-2020 в первом чтении состоится 18 октября на пленарном заседании Рады.

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Далее, в течение 21 октября - 3 ноября, Кабинет министров Украины с участием уполномоченных представителей Комитета ВР по вопросам бюджета будут заниматься его подготовкой ко второму чтению, которое запланировано на 15 ноября.

Ориентировочный график рассмотрения проекта закона о государственном бюджете Украины на 2020 год одобрен на заседании Комитета по вопросам бюджета 6 сентября 2019 г.

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Как сообщалось ранее, на официальном портале Верховной Рады обнародован законопроект №2000 о государственном бюджете Украины на 2020 год. Документ был представлен и зарегистрировано 15 сентября.

Документом предусматриваются доходы государственного бюджета на 2020 год в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн, расходы - в сумме 1170 млрд грн. Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн, погашение государственного долга - 292,9 млрд грн.

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Верховная Рада, Законопроект, Госбюджет, Кабмин.
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