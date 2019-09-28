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Данилюк оценил достижения уходящего в отставку Волкера

Данилюк оценил достижения уходящего в отставку Волкера
14:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Украине высоко ценят службу Курта Волкера на благо украинско-американсих отношений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, написавший заявление об отставке, высоко оценил деятельность Курта Волкера в должности специального представителя Госдепа США по Украине.

"Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине - настоящий друг Украины", - написал Данилюк в Твиттере.

Он выразил благодарность Волкеру за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.

Курт Волкер подает в отставку

27 сентября стало также известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).

В прошлом глава МИД Украины Павел Климкин также поблагодарил Курта Волкера за работу в Украине.

"Европейская солидарность" поблагодарила Курта Волкера за годы плодотворной работы в Украине.

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США, СНБО, Александр Данилюк, Госдеп США, Курт Волкер.
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