Данилюк оценил достижения уходящего в отставку Волкера

Новости Украины:В Украине высоко ценят службу Курта Волкера на благо украинско-американсих отношений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, написавший заявление об отставке, высоко оценил деятельность Курта Волкера в должности специального представителя Госдепа США по Украине.

"Высоко ценю усилия и компетентность спецпредставителя по Украине - настоящий друг Украины", - написал Данилюк в Твиттере.

Он выразил благодарность Волкеру за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям.

Напомним, Волкер подал в отставку со своего поста Специального посланника Госдепартамента США в Украине в пятницу, 27 сентября. Причиной стало расследование в отношении Трампа и его влияния на Украину.

27 сентября стало также известно, что Данилюк написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО до начала визита президента Украины Владимира Зеленского в США (до 23 сентября).