Глава МИД Латвии готовится к визиту в Украину

Новости Украины:Эдгарс Ринкевичс планирует посетить Украину 7-8 октября.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс 7-8 октября осуществит визит в Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

"7-8 октября в Украине с официальным визитом будет находиться министр иностранных дел Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс", - говорится в сообщении.

Визит состоится с целью активизации политических контактов и обсуждения вопросов повестки дня украинско-латвийского сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях.

7 октября состоится встреча Ринкевичса с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко. После нее главы МИД двух стран проведут пресс-конференцию.