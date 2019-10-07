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Нардеп от "СН": Процесс снятия депутатской неприкосновенности начался, он необратим

Нардеп от "СН": Процесс снятия депутатской неприкосновенности начался, он необратим
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардепы от "Слуги народа" предложили унормировать в законодательстве вопрос лишения депутатов неприкосновенности.

Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, которым предлагается привести положения трех законов в соответствии с изменениями в Конституцию Украины относительно лишения нардепов неприкосновенности, которые вступят в силу с января 2020 года.

"Процесс снятия депутатской неприкосновенности начался. И он необратим. Изменения в Конституцию мы уже внесли… Следующим нашим шагом является внесение изменений в другие законы, которые также регулировали те или иные аспекты неприкосновенности депутатов (в соответствии – Ред.) с изменениями в Конституцию", - сказала народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко на брифинге в понедельник в Киеве.

Она напомнила, что парламент одобрил в целом изменения в ст.80 Конституции Украины относительно лишения неприкосновенности народных депутатов.

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Вместе с тем парламентарий сообщила, что совместно с коллегами подала на регистрацию проект закона, приведет некоторые законы в соответствие с положениями Основного закона.

"Речь идет об изменениях в три закона Украины – Уголовный процессуальный кодекс, изменения в Регламент Верховной Рады и закон о статусе народного депутата", - сказала она.

Янченко отметила, что под инициативой подписались почти 50 членов фракции "Слуга народа".

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Информация на сайте Верховной Рады свидетельствует о том, что законопроект уже зарегистрирован. Текст документа пока не опубликован.

Как сообщалось, 4 октября парламент одобрил во втором чтении и в целом законопроект (№1009) относительно усовершенствования положений уголовного процессуального законодательства. Этим документом Верховная Рада уполномочила Национальное антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований проводить прослушку в рамках следственных действий.

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Им же предлагалось в законе о статусе народного депутата предусмотреть, что обыск и прослушка в отношении парламентария может проводиться с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас.

При подготовке законопроекта к повторному 2-му чтению эта норма исчезла.

3 сентября Верховная Рада проголосовала за принятие в целом законопроекта о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена полная отмена неприкосновенности народных депутатов с 2020 года. 11 сентября президент Украины подписал закон.

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Верховная Рада, Неприкосновенность, Галина Янченко, "Слуга народа".
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