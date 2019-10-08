Украина готова перенимать опыт Хорватии по деоккупации территорий

Новости Украины:Украина заинтересовалась опытом Хорватии по реинтеграции оккупированных территорий.

Заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в день независимости Республики Хорватия провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом этого государства в Украине Аницей Джамич.

Об этом сообщается на сайте парламента

Отмечается, что вице-спикер украинского парламента поблагодарила Аницу Джамич за последовательную поддержку Украины со стороны Республики Хорватия в сложный для нашего государства период противостояния агрессору, борьбы за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

"Республика Хорватия и дружественный хорватский народ является ярким примером самоотверженной борьбы за свою свободу и достоинство. Мы готовы перенимать ваш опыт во многих вопросах восстановления государственного суверенитета, мирной реинтеграции оккупированных и аннексированных территорий, возвращения беженцев, разминирования, гуманитарной помощи", - подчеркнула Кондратюк.

Стороны обсудили дальнейшее воплощение утвержденной парламентом Хорватии Национальной стратегии сотрудничества по развитию и гуманитарной помощи на период 2015-2020 годов, которой предусмотрено предоставление гуманитарной помощи Украине. При этом Кондратюк выразила послу просьбу принять еще в этом году группу украинских воинов на реабилитацию в Хорватии.

В ходе встречи вице-спикер подчеркнула важность активизации украинско-хорватского межпарламентского сотрудничества, продолжения диалога на уровне руководства парламентов, взаимодействия парламентских групп дружбы.

В контексте предстоящего председательства Республики Хорватия в Европейском Союзе Аница Джамич заверила заместителя Председателя Верховной Рады в дальнейшей поддержке Украины в вопросах ее интеграции в ЕС и НАТО, реализации конкретных проектов, в частности, образовательных. В свою очередь Елена Кондратюк подняла перед Послом вопрос правовой и социальной защиты украинских трудовых мигрантов, которые легально работают в странах Евросоюза.

Одной из обсуждаемых тем стал также обмен опытом в вопросах гендерной справедливости, равного представительства, возможностей, оплаты труда женщин и мужчин.