Зеленский определился с планами на День защитника Украины

Новости Украины:Зеленский на День защитника Украины едет в Донецкую область.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, посетит Донецкую область с рабочей поездкой.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Донецкой облгосадминистрации.

"14 октября 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Зеленский отметил, что разведение войск возле населенных пунктов Золотое и Петровское возможно только одновременно и только при условии соблюдения режима тишины в течение семи дней.

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