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"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон

"Угрозы независимости": Верховный суд просит Зеленского ветировать закон
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook Верховный суд

Новости Украины:Судьи Верховной суда не хотят предложенных изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей".

Верховный суд Украины обращается к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на принятый парламентом в целом закон (№1008) о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности органов судейского самоуправления.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Верховного суда, такое решение судьи утвердили на заседании пленума.

"Верховный суд обращается к президенту Украины с просьбой применить данное Конституцией Украины право вето к принятому Верховной Радой Украины закону Украины "О внесении изменений в закон Украины" "О судоустройстве и статусе судей" и в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления", - говорится в принятом судьями обращении к главе государства.

В обращении подчеркивается, что "закон формирует потенциальные угрозы независимости всех судей, а его принятие приведет к реальному посягательству на их независимость и будет иметь негативное влияние на действие верховенства права как неотъемлемую составляющую правового государства".

В обращении к президенту подчеркивается, что количество судей Верховного суда может меняться, но сначала необходимо укомплектовать квалифицированными кадрами суды первой и апелляционной инстанций, обеспечить единство судебной практики, что в результате приведет к повышению авторитета этих судей и снижению ожиданий участников процесса в части возможности успешного обжалования решений в Верховном суде.

"Мы подчеркиваем опасность некоторых норм указанного закона не потому, что хотим стагнации. Мы хотим развития и изменений. Но таких изменений, которые бы приносили позитивные результаты для судебной системы, для граждан и для страны", - отметила глава Верховного суда Валентина Данишевская.

Она напомнила, что в сентябре плену Верховного суда изложил ряд предложений и замечаний в тогда еще законопроект 1008.

"Мы не услышали от международных организаций другого мнения, кроме того, что поспешное принятие изменений в закон… ставит под сомнение надежность Украины как партнера ключевых европейских институтов", - подчеркнула Данишевская.

По ее словам, замечания и предостережения не были учтены при принятии законопроекта в целом.

Глава суда обратила внимание на то, что при проведении реформ ключевым является обеспечение предусмотренных Конституцией принципов распределения государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную, невмешательства одной ветви власти в деятельность другой, а судебная реформа должна проводится с обязательным соблюдением независимости судебной ветви власти.

Глава Верховного Суда посетовала на большое количество дел

Ранее Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой палаты Верховного Суда и по срокам возврата административных дел" № 142-ІХ.

Председатель Верховного суда Украины Валентина Данишевская раскритиковала принятый Верховной Радой законопроект о судебной реформе.

Напомним, Верховная Рада в среду, 16 октября, приняла законопроект номер 1008, которым вводится так называемая судебная реформа президента Владимира Зеленского. Законопроект поддержали только члены фракции "Слуга народа" и ряд внефракционных депутатов. Другие фракции голосовали "против".

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Верховная Рада, Суд, Верховный суд, Владимир Зеленский, Судейское самоуправление.
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