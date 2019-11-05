Скачать
Вторник, 05.11.2019
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
Правительство согласовало бюджет-2020: основные цифры
Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной
Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной
Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари
Шевченко довызвал в сборную полузащитника Зари
Ученые пролили свет на форму Вселенной
Ученые пролили свет на форму Вселенной

"Принципы не продаются": проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение

"Принципы не продаются": проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
15:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Представители "Балтик+" надеются на расширение их группы в ПАСЕ.

Представители неформальной межпарламентской группы "Балтик+" в Парламентской ассамблее Совета Европы надеются на расширение их объединения.

Об этом они заявили на брифинге по итогам совместного рабочего заседания членов делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ с членами делегаций стран "Балтик+".

"Сегодня для нас важный день, потому что это уже третья такая системная встреча стран "Балтик+", где мы обсуждаем совместный план действий по возвращению доверия в Совет Европы", - отметила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Помпео назвал приоритетные задачи администрации Трампа в Украине

Она отметила, что сегодня обсуждался совместный план действий, который в ближайшее время планируется выполнять.

"Не все моменты мы можем сейчас озвучить, потому что мы над этим работаем. Уже в ближайшее время мы хотели бы провести и дальнейшие консультации со странами, индивидуальными делегатами, с которыми мы бы хотели дальше также работать и расширять формат "Балтик+". Для нас очень важно, чтобы этот формат расширялся, и мы будем над этим работать", - подчеркнула Ясько.

Кроме того, сообщила она, на встрече были обсуждены юридические и правовые инструменты, которые они могут использовать в деятельности группы.

"В том числе, обсудили ситуацию, которая сложилась в украинской делегации, когда полномочия старой украинской делегации были отменены", - добавила депутат.

Правительство планирует провести перепись населения онлайн

В свою очередь, глава делегации парламента Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ПАСЕ Роджер Гейл отметил, что встреча продемонстрировала "очень значительное единство наших позиций".

"Для нас всех сейчас очень ясно, что принципы, на которых был основан Совет Европы и Парламентская ассамблея Совета Европы, были скомпрометированы и даже были принесены в жертву ради принципов целесообразности", - сказал он.

Гейл подчеркнул: "Мы едины в том, что нам надо вместе работать для того, чтобы снова утвердить и подтвердить принципы, на которых был основан Совет Европы и его Парламентская ассамблея".

Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине

Кроме того, он выразил надежду на присоединение к их группе новых членов.

"Мы подчеркиваем, что принципы не могут быть выставлены на продажу", - подытожил Гейл.

Глава делегации парламента Латвийской Республики в ПАСЕ Инесе Либиня-Эгнере напомнила, что первая встреча в формате "Балтик+" прошла 6 сентября в Риге.

"Сегодня проходит уже наша третья встреча, и это не просто встреча единомышленников, это - встреча тех, кто хочет работать вместе, кто хочет говорить одним голосом. Мы уверены, что к нам присоединятся еще больше стран, и мы сможем очень ясно выразить нашу позицию в поддержку принципов Совета Европы", - сказала она и добавила, что следующая встреча должна состояться в Страсбурге.

Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ

Кроме того, глава делегации парламента Грузии в ПАСЕ Тамар Чугошвили выразила надежду на то, что "формат наших стран будет расширен за счет других стран-членов Совета Европы".

"Мы сможем и в дальнейшем очень решительно выступать против оккупации наших территорий, против нарушения прав человека в наших странах, на этих территориях", - подчеркнула она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ПАСЕ, Эстония, Грузия, Литва, Латвия, Роджер Гейл, Елизавета Ясько, "Балтик+", Инесе Либиня-Эгнере, Тамар Чугошвили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Для населения подорожает электроэнергия
03 Один из самых богатых белком продуктов: веские причины завтракать яичницей
04 Как легко остановить изжогу: лучшие советы
05 Маникюр 2019: лучшие сочетания двухцветного нейл-арта (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Для населения подорожает электроэнергия
Для населения подорожает электроэнергия
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (28.10 – 03.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
&quot;Принципы не продаются&quot;: проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Джаред Падалеки впервые прокомментировал арест и обратился к поклонникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь