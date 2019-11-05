"Принципы не продаются": проукраинская группа в ПАСЕ надеется на расширение

Новости Украины:Представители "Балтик+" надеются на расширение их группы в ПАСЕ.

Представители неформальной межпарламентской группы "Балтик+" в Парламентской ассамблее Совета Европы надеются на расширение их объединения.

Об этом они заявили на брифинге по итогам совместного рабочего заседания членов делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ с членами делегаций стран "Балтик+".

"Сегодня для нас важный день, потому что это уже третья такая системная встреча стран "Балтик+", где мы обсуждаем совместный план действий по возвращению доверия в Совет Европы", - отметила председатель Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Она отметила, что сегодня обсуждался совместный план действий, который в ближайшее время планируется выполнять.

"Не все моменты мы можем сейчас озвучить, потому что мы над этим работаем. Уже в ближайшее время мы хотели бы провести и дальнейшие консультации со странами, индивидуальными делегатами, с которыми мы бы хотели дальше также работать и расширять формат "Балтик+". Для нас очень важно, чтобы этот формат расширялся, и мы будем над этим работать", - подчеркнула Ясько.

Кроме того, сообщила она, на встрече были обсуждены юридические и правовые инструменты, которые они могут использовать в деятельности группы.

"В том числе, обсудили ситуацию, которая сложилась в украинской делегации, когда полномочия старой украинской делегации были отменены", - добавила депутат.

В свою очередь, глава делегации парламента Королевства Великобритании и Северной Ирландии в ПАСЕ Роджер Гейл отметил, что встреча продемонстрировала "очень значительное единство наших позиций".

"Для нас всех сейчас очень ясно, что принципы, на которых был основан Совет Европы и Парламентская ассамблея Совета Европы, были скомпрометированы и даже были принесены в жертву ради принципов целесообразности", - сказал он.

Гейл подчеркнул: "Мы едины в том, что нам надо вместе работать для того, чтобы снова утвердить и подтвердить принципы, на которых был основан Совет Европы и его Парламентская ассамблея".

Кроме того, он выразил надежду на присоединение к их группе новых членов.

"Мы подчеркиваем, что принципы не могут быть выставлены на продажу", - подытожил Гейл.

Глава делегации парламента Латвийской Республики в ПАСЕ Инесе Либиня-Эгнере напомнила, что первая встреча в формате "Балтик+" прошла 6 сентября в Риге.

"Сегодня проходит уже наша третья встреча, и это не просто встреча единомышленников, это - встреча тех, кто хочет работать вместе, кто хочет говорить одним голосом. Мы уверены, что к нам присоединятся еще больше стран, и мы сможем очень ясно выразить нашу позицию в поддержку принципов Совета Европы", - сказала она и добавила, что следующая встреча должна состояться в Страсбурге.

Кроме того, глава делегации парламента Грузии в ПАСЕ Тамар Чугошвили выразила надежду на то, что "формат наших стран будет расширен за счет других стран-членов Совета Европы".

"Мы сможем и в дальнейшем очень решительно выступать против оккупации наших территорий, против нарушения прав человека в наших странах, на этих территориях", - подчеркнула она.