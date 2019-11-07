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В Украине вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится

В Украине вступила в силу судебная реформа Зеленского: что изменится
08:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине вступил в силу закон 193-IX, который предусматривает судебную реформу, согласно которому с сегодняшнего дня прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон предусматривает сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек и уменьшение базового оклада с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2019 году - с 144 тыс. 75 грн до 105 тыс. 655 грн).

Сокращается состав Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) с 16 до 12 членов. Сумма вознаграждения ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

Высшая квалификационная комиссия судей Украины будет государственным коллегиальным органом судейского самоуправления.

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Ранее в ВВКС 8 членов назначали съездом судей, 2 - съездом представителей юридических вузов, 2 - съездом адвокатов, 2 - омбудсменом, 2 председателем Государственной судебной администрации Украины. Вместо этого закон вводит конкурс, который проведет Высший совет правосудия.

Положение о конкурсе утвердит Высший совет правосудия. Конкурсную комиссию также создаст Высший совет правосудия - в нее должны войти 3 человека от Совета судей и 3 международных эксперта.

Комиссия будет принимать решение четырьмя голосами, причем три из них должны принадлежать международным экспертам. Финансирование деятельности конкурсной комиссии может осуществляться с привлечением международной технической помощи.

Ранее члена ВККС могла уволить или сама комиссия или орган, который делегировал кандидата. Согласно закону Высший совет правосудия может уволить члена ВККС большинством голосов.

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Документ предусматривает создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Коллегиальный орган при Высшем совете правосудия (ВСП); состоит из трех представителей ВСП и трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с вступления в силу этого закона).

Среди основных задач Комиссии по вопросам добропорядочности и этики - оценка соответствия кандидата принципам добросовестности и этических норм судьи во время проведения спецпроверки; утверждение заключений о несоответствии (тогда кандидатуру не смогут назначить на должность); мониторинг информации о судьях Верховного суда для выявления дисциплинарных нарушений; внесение представления об увольнении члена ВККС и ВСП.

Должностной оклад члена Высшего совета правосудия устанавливается в размере должностного оклада судьи Верховного Суда (отменяется коэффициент 1,5). Члена Высшего совета смогут уволить из-за несоблюдения этических стандартов судьи. Такое решение будет утверждать сам Высший совет правосудия на основании представления Комиссии по вопросам добросовестности и этики.

Сегодня вступают в силу почти все нормы закона, а отмена норм о вознаграждении за успешно пройденное квалификационное оценивание - с начала 2020 года.

Высший совет правосудия в течение 90 дней должен сформировать новый состав ВККС по результатам конкурса, а также утвердить персональный состав Комиссии по вопросам добросовестности и этики.

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Комиссия по вопросам добросовестности и этики в течение 30 дней со дня образования должна проверить членов Высшего совета правосудия (кроме главы Верховного суда), назначенных до вступления в силу этого закона, на соответствие критериям добропорядочности, этических стандартов судьи. По результатам возможно решение об увольнении члена ВСП.

Напомним, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект № 1008 или так называемую "судебную реформу".

В Евросоюзе раскритиковали судебную реформу Зеленского. Временно поверенный в делах представительства ЕС в Украине Анники Вайдеманн заявила, что судебная реформа Зеленского противоречит европейским стандартам и может подорвать независимость судебной системы.

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Суд, Судьи, Судебная реформа, ВККС, Высший совет правосудия.
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