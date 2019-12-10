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"Слуги народа" внесли в Раду законопроект об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

"Слуги народа" внесли в Раду законопроект об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО
19:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Руководители фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и первый заместитель руководителя фракции Александр Корниенко зарегистрировали в Верховной Раде изменения в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Текста законопроекта на сайте Верховной Рады пока нет, но, вероятно, речь идет о продлении действия закона.

Проект закона о внесении изменения в статью 1 закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отельных районах Донецкой и Луганской областей" зарегистрирован под номером 2569.

Как сообщалось, по итогам встречи в "нормандском формате" в Париже 9 декабря президентов Украины, Франции, РФ – Владимира Зеленского, Эмманюэля Макрона, Владимира Путина, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель было принято коммюнике.

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В разделе "Мероприятия по имплементации политических положений Минских соглашений", отмечается: "Стороны выражают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках Нормандского формата (Н4) и Трехсторонней контактной группы по всем правовым аспектам Закона об особом порядке местного самоуправления (об особом статусе) отдельных районов Донецкой и Луганской областей - как указано в Комплексе мер по выполнению Минских договоренностей от 2015 года - с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. Они считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство согласно версии, согласованной Н4 и Трехсторонней контактной группой.

По окончанию переговоров в Париже Зеленский пояснил: "Закон действующий будет внесен (в Верховную Раду – Ред.) на продление, да. Нам проще сейчас продлить этот законопроект, и потом внести позднее "формулу Штайнмайера", видя определенные шаги с той стороны, что мы приближаемся к деэскалации".

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Зеленский указал, что если сейчас дождаться истечения срока данного закона, то "потом, если всё хорошо, мы будем снова новый закон голосовать, - это сложнее".

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят Верховной Радой в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

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В частности, статья 10 этого закона (переходные положения) устанавливает, что особый порядок местного самоуправления реализуется исключительно органами местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах. В этой статье также прописаны условия, без выполнения которых выборы в ОРДЛО невозможны, среди условий – вывод незаконных вооруженных формирований и военной техники из Украины, гарантии свободного волеизъявления, наблюдения за выборами, в том числе представителями международных организаций, недопущение незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и свободы агитации.

Впоследствии Верховная Рада не единожды продлевала на год срок действия данного закона. Так, 4 октября 2018г парламент Украины поддержал президентскую законодательную инициативу, которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

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Напомним, ранее народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил Верховной Раде отменить закон о государственном языке.

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Верховная Рада, Слуга народа, ОРДЛО.
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