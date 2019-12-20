Восстановление в должности консула-антисемита: Израиль поддерживает МИД Украины

Новости Украины:Израиль одобрил решение МИД обжаловать восстановления в должности консула-антисемита Марущинца.

Израиль удивлен решением суда восстановить в должности консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца, известного антисемитскими высказываниями, и поддерживает МИД Украины, которое обжаловало этот вердикт.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Израиля в Украине.

"Государство Израиль удивлено решением Шестого апелляционного административного суда относительно восстановления в должности антисемитского украинского дипломата Василия Марущинца. Однако мы поддерживаем решение Министерства иностранных дел Украины обжаловать это решение. Мы надеемся, что Верховный Суд Украины увидит истинное лицо этой опасной персоны", - отмечается в заявлении.

В связи с этим Посол Государства Израиль заявил о решительном осуждении любых антисемитских действий, заявлений и отрицания Холокоста - особенно общественными деятелями.

"Я в очередной раз призываю украинских чиновников, создать инструмент для лучшей борьбы с антисемитизмом и принять определение IHRA (Международного альянса в память о Холокосте - ред.) относительно антисемитизма", - указывается в заявлении.

Напомним, консул Генконсульства Украины в Гамбурге (ФРГ) Василий Марущинец неоднократно размещал в социальных сетях материалы, носившие признаки антисемитизма, ксенофобии, разжигания межнациональной розни, шовинизма. Антисемитские и нацистские лозунги дипломата живо обсуждали СМИ Германии, Великобритании, Польши, США, Израиля, в том числе The New York Times, Reuters, Yahoo, Daily Mail.

Во время дисциплинарного производства Марущинец письменно подтвердил, что является автором этих публикаций.

На основании заключения Дисциплинарной комиссии МИД 31 мая 2018 года консул был уволен за нарушение присяги государственного служащего.

Он обжаловал свое увольнение. Шестой апелляционный административный суд восстановил Марущинца в должности и обязал МИД выплатить ему сумму среднего заработка за время вынужденного "прогула".

Министерство иностранных дел Украины 17 декабря 2019 года подало кассационную жалобу в Верховный Суд в связи с восстановлением Марущинца на дипломатической службе.