Вояж Путина в оккупированный Крым: реакция МИД Латвии

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс осудил открытие Россией железнодорожного сообщения через Керченский пролив.

Об этом глава МИД Латвии сообщил в Twitter.

"Латвия осуждает строительство железнодорожных путей на Керченском моста между материковой частью России и незаконно оккупированным Россией Крымом как вопиющее нарушение международного права и территориальной целостности и суверенитета Украины. Крым - это Украина", - подчеркнул Ринкевичс.

#Latvia condemns construction of railway route of the #Kerch bridge between mainland #Russia and Russia’s illegally occupied #Crimea as blatant violation of international law and #Ukraine’s territorial integrity and sovereignty #CrimeaisUkraine

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 23, 2019