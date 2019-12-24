Украинцы смогут ездить без виз еще в две страны

Новости Украины:Между Украиной и Колумбией, а также Эквадором заработает безвизовый режим.

Кабинет министров Украины утвердил безвизовый режим с Колумбией и Эквадором, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы только утвердили соглашения между правительствами Украины и Колумбии, а также правительствами Украины и Эквадора о взаимной отмене визовых требований для предъявителей обычных паспортов и других проездных документов", - написал Гончарук во вторник на своем Telegram-канале.

По словам премьера, Украинцы смогут путешествовать в эти страны без визы на 90 дней в течение 180 дней.

Напомним, 22 декабря между Украиной и Северной Македонией начал действовать безвизовый режим.

28 ноября Украина и Маршалловы острова подписали соглашение об упрощении визового режима.

В апреле прошлого года Министерство иностранных дел Украины анонсировало подписание соглашения о либерализации визового режима с Македонией.