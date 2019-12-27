США рады сотрудничеству с Украиной в сфере обороны

Новости Украины:В Посольстве США в Украине говорят, что рады сотрудничеству сторон в оборонительной сфере и приветствуют покупку Украиной комплексов Javelin.

В Соединенных Штатах Америки заявляют, что рады работать с Украиной с целью усиления ее оборонительных возможностей.

Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.

"Мы рады сотрудничать с Украиной для усиления ее оборонительных возможностей и приветствуем ее недавние шаги по приобретению дополнительных американских ракетных комплексов Javelin. США твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию Украины перед лицом агрессии России", - заявили американские дипломаты.

Как сообщалось ранее, в Министерстве обороны Украины заключили контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.

Ранее в октябре в Посольстве США заявили, что в Соединенных Штатах готовятся продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 39,2 млн долларов.

В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов, а уже в апреле Javelin доставили в Украину.

Напомним, в 2020 году в украинской армии планируют подготовить 7730 сержантов, что почти на 2 тысячи больше, чем в этом году.