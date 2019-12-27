США рады сотрудничеству с Украиной в сфере обороны

В Соединенных Штатах Америки заявляют, что рады работать с Украиной с целью усиления ее оборонительных возможностей.
Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.
"Мы рады сотрудничать с Украиной для усиления ее оборонительных возможностей и приветствуем ее недавние шаги по приобретению дополнительных американских ракетных комплексов Javelin. США твердо поддерживают суверенитет, территориальную целостность и демократию Украины перед лицом агрессии России", - заявили американские дипломаты.
Как сообщалось ранее, в Министерстве обороны Украины заключили контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом 26 декабря сообщил заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко.
Ранее в октябре в Посольстве США заявили, что в Соединенных Штатах готовятся продать Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin на сумму 39,2 млн долларов.
— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 27, 2019
В конце 2017 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin. 2 марта 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов, а уже в апреле Javelin доставили в Украину.
Напомним, в 2020 году в украинской армии планируют подготовить 7730 сержантов, что почти на 2 тысячи больше, чем в этом году.