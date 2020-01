Новый посол Украины в США: Ельченко вручил Трампу верительные грамоты

Новый посол Украины в США Владимир Ельченко вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщило издание "Голос Америки".

Официальная церемония состоялась в Овальном кабинете Белого дома.

Ельченко отныне официально возглавляет украинское дипломатическое представительство в США.

Presented my credentials from ⁦@ZelenskyyUa⁩ to ⁦@realDonaldTrump⁩ today. Honored to represent in which always stood firmly in support of our independence. Ukrainians will never forget this. Our strategic partnership to be enhanced for benefit of both nations. pic.twitter.com/0nXNvT9ah2

— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) January 6, 2020