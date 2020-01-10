Украина и Германия договорились сотрудничать для расследования катастрофы самолета

Новости Украины:Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и глава МИД Украины Вадим Пристайко договорились о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы в Иране.

Украина и Германия будут сотрудничать в вопросе расследования авиакатастрофы самолета МАУ, которая произошла неподалеку от Тегерана.

Об этом по итогам телефонного разговора с главой МИД ФРГ Хайко Маасом сообщил руководитель украинской дипломатии Вадим Пристайко. Он поблагодарил немецкого коллегу за поддержку и кратко сообщил о сути разговора.

"В ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии ради открытого и беспристрастного расследования. Обсудили также перспективы "Минского урегулирования", - написал он.

Пристайко также отметил, что ожидает новостей по результатам встречи немецкого канцлера Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным, которая должна пройти 11 января в российской столице. Туда Меркель прилетит по приглашению Путина.

Как сообщалось, 9 января во время телефонного разговора президент Ирана Хассан Рухани заверил президента Украины Владимира Зеленского, что иранская сторона предоставит украинским экспертам доступ ко всем необходимым данным для расследования катастрофы самолета МАУ.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, совершал рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

В Иран вылетел украинский самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы. Правительство приняло решение об отправке поисково-спасательной группы в Тегеран для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины.

Кроме того, до выяснения причины катастрофы самолета МАУ украинское правительство запретило полеты в Иран и Ирак. Ранее премьер Алексей Гончарук сообщил, что в Иране комиссия начала расследование авиакатастрофы.