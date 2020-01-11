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Катастрофа самолета МАУ: "ЕС" требует немедленно найти замену Яременко

Катастрофа самолета МАУ: "ЕС" требует немедленно найти замену Яременко
17:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В "Евросолидарности" настаивают на включении в повестку дня комитета по внешней политике вопроса о крушении украинского авиалайнера.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко направила письмо главе комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдану Яременко ("Слуга народа") с требованием обсудить на ближайшем заседании крушение самолета "МАУ" в Иране.

"В повестке дня, полученной на прошлой неделе - ни слова о внешнеполитическом кризисе из-за катастрофы Боинга. Уточнений и корреляций повестки дня комитета - не было. Направила письмо на председателя комитета по внешней политике с требованием в первую очередь рассмотреть именно вопрос катастрофы украинского Боинга и действия украинских властей на международной арене", - написала Геращенко на своей странице в Facebook в субботу.

Среди ключевых пунктов обсуждения катастрофы самолета "МАУ" под Тегераном на заседании комитета Геращенко видит действия украинского посольства в Иране, причины, по которым после крушения Боинга не было обращения нашей страны в Совбез ООН, и как власти будут работать над созданием международной следственной группы, в том числе в контексте возможного причастия Российской Федерации к трагедии.

"Мы будем требовать немедленной смены председателя комитета, который 3 месяца назад подал в отставку. Парламент и внешняя политика не могут и не должны быть заложниками некомпетентности, непрофессионализма, безответственности", - добавила Геращенко.

Отдельно она также отметила необходимость обсуждения на заседании комитета вопроса визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман.

Как сообщалось, Иран 11 января признал, что его военные случайно сбили украинский пассажирский самолет.

В этой связи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф написал, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка".

Украина знала о ракетном ударе по самолету МАУ еще до признания Ирана

Иранская военно-политическая формация "Корпус стражей исламской революции" (КСИР) взяла на себя полную ответственность за крушение самолета МАУ.

Президент Ирана Хассан Рухани извинился за уничтожение иранскими военными украинского пассажирского самолета, назвав это катастрофической ошибкой.

Виноваты США: В РФ раскритиковали признание Ирана

Утром 8 января после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет "Международных авиалиний Украины". На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и девять членов экипажа.

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Все по теме:

Верховная Рада, Ирина Геращенко, МАУ, Богдан Яременко, Европейская солидарность.
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