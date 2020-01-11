Скачать
Суббота, 11.01.2020
"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
Правительство выплатит материальную помощь семьям погибших в катастрофе PS752
PS752: Правительство выплатит материальную помощь
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Ливерпуль в трудном поединке нанес поражение Тоттенхэму
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)
Обладатель "Золотого глобуса": HBO снимет сериал по фильму "Паразиты" (Видео)

"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани

"Никто не отвертится": о чем договорились Зеленский и Рухани
22:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Зеленский сообщил, что договорился с президентом Ирана о том, что никто "не отвертится", о работе по расшифровке "черных ящиков" и обсудил вопросы компенсаций семьям погибших в сбитом самолете.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренностях с президентом Ирана Хассаном Рухани о том, что никто "не отвертится" при определении виновных за катастрофу сбитого в Тегеране 8 января украинского самолета, о начале совместной работы по расшифровке двух "черных ящиков" и заверил, что украинское государство окажет финансовую помощь семьям погибших и поможет получить компенсации от Ирана, перевозчика и страховых компаний.

"Мы договорились, что просто сейчас им (Рухани – Ред.) будет отдан приказ максимально быстро совместно с украинскими экспертами закончить идентификацию тел погибших и подготовить их для возвращения в Украину. Это должно произойти в ближайшее время", - сказал он в обращении к украинскому народу о ситуации со сбитым самолетом авиакомпании МАУ в Тегеране, распространенном в субботу Офисом президента Украины.

Зеленский сообщил, что также договорился с Рухани о начале совместной работы по расшифровке двух бортовых самописцев - "черных ящиков".

"Мы договорились о полном юридическом и техническом взаимодействии, включая вопросы получения компенсации. Мы договорились, что никто не отвертится", - подчеркнул он.

В Иране протестуют из-за авиакатастрофы самолета МАУ: силовики применили светошумовые гранаты

Зеленский отметил, что Офис генерального прокурора Украины возбудил дело по факту убийства граждан Украины, правительство окажет финансовую помощь семьям погибших, а государство также будет всячески способствовать получению ими компенсаций от перевозчика, страховых компаний и Исламской Республики Иран.

Президент высоко отметил работу украинских экспертов в Иране, высокий профессионализм и оперативность которых, убедительные предварительные выводы и доказательства, найденные в Тегеране, "не позволили скрыть правду".

По его словам, в настоящее время группа украинских экспертов в Иране продолжает свою работу, поскольку для полного завершения расследования еще нужно провести ряд действий, в частности, сейчас они пытаются реконструировать самолет.

"Полностью все компенсируют": Данилов прокомментировал признание Тегерана

Зеленский указал, что установлению истины способствовала также и поддержка со стороны международных партнеров, настойчивая позиция мирового сообщества. "За это я выражаю искреннюю благодарность лидерам США, Канады, Великобритании, других стран, международных организаций - от имени украинского народа", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что 10 января у него состоялся разговор с Государственным секретарем США Майклом Помпео и встреча с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин, которая передала ему важную и полезную информацию для расследования. Также важную информацию передала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

Зеленский отметил, что утром 9 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов озвучил 4 основных версии катастрофы самолета, в частности, о возможности сбивания его ракетой. Для идентификации тел погибших было очень быстро собраны образцы ДНК их родственников. В частности борт-проводницы, родственники которой находились на временно оккупированной территории.

Правительство выплатит материальную помощь семьям погибших в катастрофе PS752

Президент Украины указал, что после того, как вечером 9 января появились заявления от лидеров США, Канады и Великобритании о возможном сбивании украинского "Боинга" украинская сторона призвала всех международных партнеров предоставить данные, которые подтвердили бы эту версию.

"Мы работали системно, без истерик ради одного – достижения результата, а именно – выяснения правды об обстоятельствах авиакатастрофы", - заявил он.

Зеленский вновь призвал всех международных партнеров Украины и все мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного и окончательного расследования всех обстоятельств этой катастрофы. "Это нужно всем нам. Ради человека, который должен в этом бурном мире чувствовать себя безопасно - на земле, воде или в воздухе. Потому что человек и его жизнь должны быть высшей ценностью для любой власти, любого государства, любого политика", - считает он.

Загороднюк о трагедии PS752: Одно дело - политическое признание факта, а другое - как это все было

Президент также пообещал украинцам, что вернет всех погибших близким и родным, и они смогут с ними попрощаться по-человечески. "Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны. Мы вернем украинцам не только ощущение безопасности и справедливости, но и уверенность, что Украина всегда будет вас защищать, в какой точке планеты вы бы ни были", - заверил Зеленский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МАУ, Владимир Зеленский, Хасан Рухани.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 января - приметы и обряды на Страшной день, День избиения младенцев
02 Российский корабль попытался "задавить" американский эсминец (Видео)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 12 января
04 Лунное затмение 2020: онлайн-трансляция "Волчьей луны" (Видео)
05 Полезен, но когда в меру: чем может быть опасен зеленый чай
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Иран не должен обладать ядерным оружием&quot;: Германия намерена сохранить СВПД
Германия намерена сохранить СВПД
Ноябрьский дождь: синоптики дали прогноз на выходные
Ноябрьский дождь: прогноз погоды на выходные
Гончарук объявил &quot;год детенизации украинской экономики&quot;
Гончарук объявил "год детенизации украинской экономики"
СМИ: Меган Маркл решила вернуться в Голливуд и начать сотрудничество с Disney
СМИ: Меган Маркл решила вернуться в Голливуд и начать сотрудничество с Disney
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь