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Законопроект о ЧВК: в Раде состоялось заседание рабочей группы

Законопроект о ЧВК: в Раде состоялось заседание рабочей группы
02:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В Раде продолжается работа над законом о легализации частных военных компаний в Украине.

Законопроект о военно-консалтинговой деятельность легализует деятельность частных военных компаний (ЧВК) в Украине, позволит государству конкурировать на международном рынке военных услуг и решить вопросы трудоустройства ветеранов силовых структур.

Об этом шла речь на заседании рабочей группы по обсуждению законопроекта №3005 "О военно-консалтинговой деятельности".

Как отметила инициатор проекта закона, народный депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк, главная цель законопроекта - "легализовать этот вид экономической деятельности путём легализации частных военных компаний".

"Фактически в Украине уже есть частные военные компании, но они имеют юридические адреса за рубежом, в Болгарии, хотя сотрудников нанимают из Украины и в Украине работают, обучая военному делу тех, кто может за это заплатить, а потом рекрутируют их на службу за пределами Украины", - сказала Василевская-Смаглюк.

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Вместе с тем она отметила, что законопроектом украинским ЧВК будет запрещено участвовать в боевых действиях за пределами Украины.

"Они не воюют. У них другие задачи. Это охрана объектов, сопровождение грузов, услуги переводчика, услуги разминирования, услуги медицинские, медиация (мирные переговоры) в военных конфликтах. Этот законопроект составлен на основе документа Монтрё, который в 2008 году Украина подписала вместе с Францией, США, Великобританией, Швейцарией, Швецией, в общей сложности 17 стран и 592 частные военные компании, преимущественно из США и Великобритании. Согласно этому документу, ЧВК не могут участвовать в прямых военных действиях", - пояснила депутат.

Вместе с тем она отметила, что легко принять этот законопроект Верховная Рада не сможет из-за сопротивления стран, которые видят в Украине потенциального конкурента в этой сфере.

"Насколько мне известно, очень против те страны, которые боятся конкуренции, то есть те страны, которые имеют ЧВК, которые нам предоставляют военную помощь. А другое сопротивление - от России, которая сама не легализовала ЧВК, хотя имела соответствующий законопроект, потому что России выгодно держать частные военные компании в тени, ведь тогда она ни за что не несет ответственности - ни как государство происхождения, ни как государство, подписавшее какие-то обязательства", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

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Кроме того, по ее словам, этим законопроектом предусмотрено, что учебные центры ЧВК будут находиться на территории Украины, а их услугами смогут пользоваться не только иностранцы, но и государственные силовые структуры для обучения военнослужащих в достаточно узких и специализированных сегментах военного дела.

Также Василевская-Смаглюк добавила, что легализация ЧВК - это хорошая возможность для утверждения Украины на международной арене. На заседании участники рабочей группы - военные, эксперты - в целом положительно отнеслись к легализации ЧВК, однако отметили, что законопроект необходимо доработать.

В частности, необходимо предусмотреть предохранители, чтобы кадровые военные, лучшие специалисты не перешли в ЧВК, где денежное вознаграждение в десятки раз выше предлагаемого государством. Предлагалось, в частности, установить, что обязательным условием службы в ЧВК является прохождение перед тем военной службы в Украине не менее определенного периода времени.

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Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос отметил, что специалисты из частных компаний могли бы обучать военнослужащих Вооруженных сил и других силовых структур, поскольку государству не выгодно содержать учебные центры для узких специалистов из-за их небольшой загруженности.

В свою очередь представитель Службы внешней разведки Александр Приходько отметил, что необходимо внести изменения в ряд законов, чтобы дать членам ЧВК полномочия осуществлять контрразведывательную деятельность в пользу Украины.

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Александр Приходько, Сергей Кривонос, ЧВК, Ольга Василевская-Смаглюк.
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