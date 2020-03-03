Нардепы хотят выразить недоверие Рябошапке: проект постановления зарегистрирован в Раде

Новости Украины:Нардепы "Слуги народа" и ОПЗЖ зарегистрировали в Раде проект постановления о выражении недоверия Рябошапке.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления о выражении недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке.

Проект постановления зарегистрирован сегодня под №3154.

Текст проекта постановления на сайте парламента пока не обнародован.

Инициаторами документа являются ряд депутатов от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и один внефракционный. От "СН", в частности, это Александр Дубинский и Максим Бужанский.

Информация в карточке проекта постановления на сайте ВР постоянно обновляется и список авторов дополняется.

Как сообщалось ранее, 28 февраля президент Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента.

Заседание состоится завтра, 4 марта, в 16.00.

В повестке дня внеочередного пленарного заседания - шесть вопросов, в том числе несколько законопроектов.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть вопрос о Кабинете министров, а также деятельность МВД, СБУ, ГБР, НАБУ, Офиса генерального прокурора в сфере преодоления коррупции в Украине и укрепления правопорядка.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что депутаты на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые изменения в составе правительства.

2 марта на заседании Согласительного совета первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко раскритиковал работу Офиса генерального прокурора и НАБУ. По его словам, очень важно, чтобы 4 марта депутаты заслушали руководителей правоохранительных органов.