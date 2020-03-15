Пандемия COVID-19: Боррелю пришлось отложить визит в Украину

Новости Украины:Жозеп Боррель проинформировал Киев о том, что из-за коронавируса откладывает визит.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отложил свой первый визит на Украину из-за коронавируса.

Визит должен был начаться в воскресенье, но, как сообщается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), "из-за вспышки Covid-19 и мер, принятых для его сдерживания, ему пришлось отложить этот визит".

При этом глава европейской дипломатии по-прежнему намерен посетить Украину в кратчайшие сроки.

Боррель позвонил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, чтобы сообщить об этом решении и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. Он подчеркнул, что Украина "остается приоритетным партнером для Евросоюза".

"ЕС, - говорится в коммюнике, - будет и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее усилия по проведению реформ. ЕС приветствует шаги, предпринятые украинским руководством по урегулированию конфликта на востоке страны и вокруг Крыма. В связи с предстоящей шестой годовщиной незаконной аннексии Крымского полуострова ЕС подтверждает, что он не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией".