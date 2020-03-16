Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение

Новости Украины:Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве во вторник, 17 марта, на 8:00 внеочередного заседания парламента, сообщает информационное управление Аппарата Верховной Рады.

В повестке дня заседания указано 6 пунктов повестки дня: принятие законопроекта №3219 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)", рассмотрение во втором чтении законопроектов №2538 и №2539 о повышении доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, закупаемых за счёт госбюджета, внесение изменений в Налоговый кодекс в части поддержки налогоплательщиков.

Кроме того депутаты должны будут рассмотреть вопрос изменения в календарный план работы Рады о замене двух пленарных недель и недели для встречи с избирателями на работу в комитетах, а также проект постановления о работе парламента на период карантина.

Лидеры фракций Верховной Рады решили, что внеочередное заседание ВР начнется завтра в 8:00.

Ранее активисты провели под Верховной Радой акцию с требованием прекратить в парламенте режим пленарных заседаний и перевести работу депутатов в режим внеочередных заседаний, чтобы внеочередные заседания проходили только по вопросам, связанным с противодействием коронавирусу в стране, введением чрезвычайного и военного положения.

Сокоординатор Движения Сопротивления Капитуляции Михаил Басараб заявил: "Мы здесь, чтобы требовать у них отправить Раду на карантин, - до тех пор, пока вся страна будет находиться на карантине. Наше требование: они должны перейти в режим внеочередных заседаний - то есть, прекратить заседание в пленарном режиме, и собираться только для того, чтобы решать вопросы, связанные с недопущением распространения коронавируса, и вопросы, связанные с введением военного и чрезвычайного положений. И никакие другие вопросы не могут стоять на рассмотрении Верховной Рады".

По его словам, если депутаты ВР "этого не услышат - они берут на себя полную ответственность за все, что будет происходить в стране".

Председатель Киевской областной организации ВО "Свобода" Игорь Сабий отметил, что если их не услышат - активисты позже могут выйти на улицы.

"В масках, респираторах, в химической защите; будем стоять несколькими группами по 199 человек на расстоянии 2 метра, чтобы никто нам не "пришил" распространения какой-то заразы - и будем протестовать, отстаивать свои права", - отметил Сабий.

Отдельно Басараб подчеркнул, что активисты предостерегают депутатов ВР от использования ограничений на массовые собрания "для приведения в Украину измены и капитуляции", и подчеркнул, что "украинцы неоднократно доказывали, что несмотря на различные ограничения, они готовы до конца защищать свои права и национальный интерес".