Карантин: в Раде зарегистрировали законопроект об изменении порядка работы парламента

Новости Украины:В Раде зарегистрирован законопроект о проведении заседаний в режиме видеоконференции на период карантина.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (№3250).

Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 20 марта, однако его текст до сих пор не обнародован.

Автором законопроекта является первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним: