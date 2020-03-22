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Карантин: в Раде зарегистрировали законопроект об изменении порядка работы парламента

Карантин: в Раде зарегистрировали законопроект об изменении порядка работы парламента
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Раде зарегистрирован законопроект о проведении заседаний в режиме видеоконференции на период карантина.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (№3250).

Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 20 марта, однако его текст до сих пор не обнародован.

Автором законопроекта является первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним: 

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Карантин, Коронавирус, Руслан Стефанчук.
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