Карантин: в Раде зарегистрировали законопроект об изменении порядка работы парламента

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний парламента и заседаний его комитетов в режиме видеоконференции на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (№3250).
Законопроект был зарегистрирован в парламенте еще 20 марта, однако его текст до сих пор не обнародован.
Автором законопроекта является первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Напомним:
11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля. Согласно принятым решениям, городские перевозки могут осуществляться до 10 человек - в маршрутных такси и такси, и до 20 человек - в троллейбусах, автобусах и трамваях.
18 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило заражение коронавирусом народного депутата Шахова.
Разумков исключил остановку работы Рады после заражения Шахова коронавирусом.
По состоянию на 08:00 воскресенья, 22 марта, в мире насчитывалось 287 тысяч 546 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число умерших от инфекции достигло 12 тысяч 748 человек, поправились более 89 тыс.
В Украине коронавирусная инфекция Covid-19 (пневмония нового типа) впервые была диагностирована 3 марта 2020 года в Черновцах. 13 марта был зафиксирован первый летальный исход в результате коронавирусной инфекции. На 22 марта 2020 в Украине насчитывалось 47 заразившихся, из них умерших - 3.