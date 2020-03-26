Заседание ТКГ: в ОПУ заверяют, что никакие документы подписаны не были

Новости Украины:ТКГ в формате видеоконференции обсудила вопросы безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, никакие документы не подписывались.

Трехсторонняя контактная группа 26 марта в формате видеоконференции обсудила ситуацию с безопасностью на Донбассе и взаимное освобождение удерживаемых лиц, никакие документы на заседании не подписывались.

"Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.

Ключевые вопросы, которые поднимались украинской стороной, касались ситуации с безопасностью на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц.

"Украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу. Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц. Кроме того, участники ТКГ продолжили консультации о следующих участках разведения сил и средств, учитывая, прежде всего, гуманитарные критерии", - отмечается в сообщении ОП.

В Офисе Зеленского подчеркнули, что во время заседания ТКГ 26 марта никаких документов подписано не было.

Добавим:

По информации ZN.UA, в протоколе заседании ТКГ 11 марта отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета должно было быть подписано 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии.

"Основной задачей совета является осуществление диалога, консультаций и выработка предложений по проектам политических и правовых решений по урегулированию конфликта в соответствии с Комплексами мер, в том числе относительно проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины", - отмечается в решении ТКГ, копия которого опубликована на сайте издания.

Согласно документу, критерии и порядок назначения членов совета определяются Украиной, отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины, Россией, Германией, Францией и ОБСЕ самостоятельно.

Кроме того, Украина, отдельные районы Донецкой и Луганской областей Украины, Российская Федерация, Федеративная Республика Германия, Французская Республика и ОБСЕ не позднее чем за три рабочих дня до дня первого заседания Совета должны будут уведомить Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе о своих участниках заседания Совета.

Фото: ZN.ua

В состав совета должны будут входить с правом решающего голоса по 10 представителей от Украины, 10 – от ОРДЛО, а также по одному представителю с правом совещательного голоса от ОБСЕ, РФ, Германии и Франции при их согласии.

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