Отсрочка второга этапа медреформы: В Раде зарегистрировали новый законопроект

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" об отсрочке введения в действие второго этапа медицинской реформы.
Об этом сообщает сайт ВРУ.
Так, сегодня в Раде зарегистрировали проект закона №3266 о внесении изменений в Закон Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" об отсрочке введения в действие второго этапа медицинской реформы.
Сейчас текст законопроекта отсутствует.
Как сообщлаось ранее, парламентарии приняли в целом законопроект № 2428 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно неотложных мероприятий в сфере здравоохранения.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.