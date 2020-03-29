СМИ: Рада на следующей неделе рассмотрит назначение трех министров

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении новых министров энергетики, финансов и здравоохранения.
Об этом анонимно сообщили несколько народных депутатов.
По данным собеседников, пока Ольга Буславец, которая претендует на должность министра энергетики, а также претендент на должность министра финансов Сергей Марченко и претендент на должность министра здравоохранения Максим Степанов проходят собеседования с участием полусотни депутатов парламентской фракции "Слуга народа" под руководством ее руководителя Давида Арахамии.
Также на встрече присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Напомним:
Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады состоится в понедельник, 30 марта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит "антиколомойский" законопроект №3260 относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности 30 марта.
На внеочередном заседании Верховной Рады нардепы рассмотрят закон о рынке земли, а фракция "Слуга народа" предложила беспрецедентный компромисс относительно него для всех парламентских фракций
Экс-министр экономики подчеркнул, что новая редакция закона о рынке земли не решает никаких проблем, которые есть на агрорынке.