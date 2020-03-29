СМИ: Рада на следующей неделе рассмотрит назначение трех министров

Новости Украины:Парламент на следующей неделе рассмотрит назначение новых министров энергетики, финансов и здравоохранения.

Верховная Рада Украины на внеочередном заседании на следующей неделе рассмотрит вопрос о назначении новых министров энергетики, финансов и здравоохранения.

Об этом анонимно сообщили несколько народных депутатов.

По данным собеседников, пока Ольга Буславец, которая претендует на должность министра энергетики, а также претендент на должность министра финансов Сергей Марченко и претендент на должность министра здравоохранения Максим Степанов проходят собеседования с участием полусотни депутатов парламентской фракции "Слуга народа" под руководством ее руководителя Давида Арахамии.

Также на встрече присутствует премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним: