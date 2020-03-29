В масках и перчатках: в Раде проходит совещание лидеров фракций

Новости Украины:Руководство Рады и лидеры фракций примут решение о проведении внеочередного заседания парламента.

На совещании руководства Верховной Рады с лидерами фракций и групп примут решение о проведении внеочередной сессии, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко

"Начинается совещание руководства ВР, лидеров парламентских фракций с премьером и экономическим блоком правительства. Должны принять решение о внеочередной сессии", сообщила Геращенко в воскресенье на своей странице в Фейсбуке.

По её словам, в повестку дня планируется внести медицинских работников .

Она отметила, что в повестке дня также пакет законов для получения кредита МВФ - о рынке земли и банках.

Геращенко написала, что планируется включить в повестку дня внеочередного заседания изменения в Регламент Верховной Рады по работе комитетов и кадровые вопросы.

"Также в повестке дня внесение изменений в Уголовный кодекс для борьбы с необоснованным повышением цен на продукты и вывозом медицинских товаров", - сообщила Геращенко.

Она отметила, что "самым большим скандалом" являются изменения в бюджет.

"Мы категорически не согласны с драконовским уничтожением финансирования образования, культуры, децентрализации. В то же время остаются заоблачные зарплаты членам наблюдательных советов... и весь бюджет МВД. Позиция "Евросолидарности" следующая- на период коронавируса должны быть установлены предельные зарплаты всем - и чиновникам, и членам наблюдательных советов. Единственные, кому категорически нельзя уменьшить зарплаты, - медики и военные", - подчеркнула Геращенко.

Как видно на фотографиях, которые обнародовала а в Фейсбуке Геращенко, совещание идет в помещении парламента, где традиционно проходят согласительные советы - в подвальном помещении, так называемом "Катюшиным кинозале". Лидеры фракций и руководители парламента сидят на достаточно большом расстоянии друг от друга, все они в защитных масках, на руках у большинства перчатки.

Напомним: