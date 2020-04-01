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Украина поддержала санкции ЕС против Беларуси

Украина поддержала санкции ЕС против Беларуси
02:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ХОГА

Новости Украины:Украина присоединилась к санкциям Евросоюза против Беларуси.

Украина присоединилась к ограничительным мерам, которые Европейский Союз применяет против Беларуси.

Такая информация исходит из заявления Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля касаемо поддержки третьими странами санкций ЕС против Беларуси, текст документа обнародован на сайте Европейского Совета.

"17 февраля Совет ЕС принял решение (CFSP – Общая внешняя политика и политика безопасности) 2020/214 о дополнении решения Совета ЕС 2012/642/CFSP. Этим решением Совет ЕС продлил ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении Высокого Представителя ЕС.

Такое присоединение означает, что страны, присоединившиеся к санкциям ЕС против Беларуси, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принял во внимание эти обязательства и приветствовал их", - говорится в документе.

О чем речь: 

17 февраля Совет ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год, до 28 февраля 2021 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением четырех человек - двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

ЕС ввел эти ограничительные меры против Беларуси в 2004 году, дополнительные ограничительные меры, в том числе эмбарго на поставки оружия, были приняты в 2011 году за притеснения гражданского общества и демократической оппозиции.

Напомним: 

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Украина, ЕС, Беларусь, Санкции.
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