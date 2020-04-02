Кабмин уволил заместителя министра финансов

Новости Украины:Кабинет министров Украины уволил Олега Мельника с должности заместителя министра финансов.

Кабинет министров освободил Олега Мельника от должности заместителя министра финансов.

Соответствующее распоряжение от 1 апреля опубликовано на Правительственном портале.

"Освободить Мельника Олега Владимировича от должности заместителя министра финансов Украины согласно абзацу четвертого части второй статьи 9 Закона Украины “О центральных органах исполнительной власти”, - отмечается в документе.

Как сообщалось, Кабмин 18 марта назначил на должность заместителя министра финансов Олега Мельника, который координировал направления финансирования обороны, правоохранительных органов и государственной безопасности.

Напомним, Верховная Рада Украины назначила Сергея Марченко на пост министра финансов.

Верховная Рада уволила Игоря Уманского с должности министра финансов и не смогла назначить на этот пост Сергея Марченко.

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