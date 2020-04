Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Президент Владимир Зеленский пожелал у себя в Twitter премьер-министру Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали из-за коронавируса, выздоровления.

"Будь здоров, Борис Джонсон! Мы все с тобой и желаем быстрого выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он в своем Twitter в понедельник утром.

Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020