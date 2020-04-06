Зеленский пожелал Джонсону скорейшего выздоровления

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский пожелал премьер-министру Великобритании Борису Джонсону скорейшего выздоровления.

Президент Владимир Зеленский пожелал у себя в Twitter премьер-министру Британии Борису Джонсону, которого госпитализировали из-за коронавируса, выздоровления.

"Будь здоров, Борис Джонсон! Мы все с тобой и желаем быстрого выздоровления! Вместе мы это преодолеем!", - написал он в своем Twitter в понедельник утром.

Как сообщалось, премьер Великобритании Борис Джонсон, проходящий лечение от коронавируса COVID-19, в ночь на понедельник был доставлен в больницу, сообщают британские СМИ.

Stay healthy, @BorisJohnson! We all feel for you and wish you fast recovery! Together, we will overcome this! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 6, 2020

Ожидается, что там Джонсон пройдёт медобследование и сдаст анализы.

О том, в каком именно медучреждении находится премьер, не сообщается. Госпитализация проведена по совету его лечащего врача, констатировавшего, что 55-летний Джонсон никак не идёт на поправку: в частности, у пациента до сих пор держится высокая температура.

Как сообщалось, по состоянию на 6 апреля в мире выявлено 1 273 709 случаев заболевания COVID-19, умерли 69 456 человек, выздоровели - 262 486.

По данным Центра общественного здоровья, на 09:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что за прошедшие сутки лабораторно подтверждены 68 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По его словам, вчера Центр общественного здоровья сообщил о 83 заболевших, но эта цифра включает в себя и дополнительное тестирование тем, у кого уже подтвержден COVID-19. За минувшие сутки выздоровели три человека, скончались шестеро.