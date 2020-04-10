Зеркаль о катастрофе PS752: Украина не должна потакать "иранским прихотям"

Новости Украины:Зеркаль советует Украине не вестись на "иранские прихоти" по делу о катастрофе авиалайнера МАУ.

Украина должна продолжать отстаивать свою линию относительно ответственности Ирана за сбивание самолета компании "Международные авиалинии Украины" и совместно действовать со странами, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Такое мнение высказала экс-заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в Facebook.

"Украина не должна потакать "иранским прихотям", а должна продолжать отстаивать свою линию, об ответственности Ирана не только перед Украиной, но и перед всеми странами, чьи граждане погибли. Уверена, что справедливости можно достичь только стоя бок о бок с Канадой, Швецией, Великобританией и Афганистаном", - отметила Зеркаль.

Она напомнила, что 8 апреля Совет Безопасности ООН провел закрытые консультации по началу судебных заседаний по делу о привлечении к ответственности первых четырех обвиняемых в сбивании самолета МН17, где государства - члены совместной следственной группы JIT (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина), как всегда, выступали с общей позицией.

"Именно сотрудничество следователей и прокуроров в рамках JIT позволило собрать необходимые доказательства и передать дело MH17 в суд, несмотря на постоянные попытки РФ дискредитировать следствие и повредить правосудию", - подчеркнула Зеркаль.

По ее мнению, так же должно развиваться и расследование о сбивании 8 января 2020 года Ираном украинского рейса PS572, в результате которого погибли 176 человек, в том числе граждан: Афганистана, Великобритании, Канады, Швеции и Украины.

В то же время Зеркаль подчеркнула, что Иран до сих пор не смог ни завершить техническое расследование, ни нормально провести уголовное расследование.

Она также подчеркнула, что сообщения, которые звучат как от иранской стороны, так и от украинской власти не дают надежду на установление справедливости для жертв и их родственников.

"Похоже, что Иран играет с украинской властью в игру, на которую мы "мужественно" ведемся: черные ящики, высказывания иранского парламентария - цель всего этого - затормозить техническое расследование, в также выбить Украину с международного консенсуса государств, чьи граждане погибли в результате сбивания самолета Ираном", - отметила Зеркаль.

О чем речь:

Представитель комитета парламента Ирана по юридическим и судебным вопросам Хассан Норузи (Hassan Norouzi) заявил, что иранские военные хорошо выполнили свои обязанности, сбив гражданский авиалайнер авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе, сообщает "Al Arabiya".

"Вооруженные силы выполнили свои обязанности хорошо... Движение самолета было очень подозрительным", - сказал он в интервью "Hamdeli daily", сообщает "Al Arabiya".

Напомним: