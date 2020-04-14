Юридическое противостояние с РФ в условиях гибридной войны: Минюст запустило тематический сайт

Министерство юстиции презентовало сайт, посвященный анализу и описанию юридического противостояния с Россией, сообщил министр юстиции Денис Малюська.
"На чем сфокусироваться министерству в условиях карантина? Правильно, на цифровизации и работе онлайн. Поэтому ловите первую ласточку: добро пожаловать на https://lawfare.gov.ua - сайт, посвященный анализу и описанию юридического противостояния с Российской Федерацией", -написал Малюська на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, на данном информационном сайте будут выкладывать основную информацию о юридической части гибридной войны с РФ.
Также он отметил, что на сайте будут дополнять и обновлять изложенную информацию.
Кроме того, он призвал специалистов по международному гуманитарному праву помогать и "делиться сообщениями и аналитикой".
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