Зеленский прибыл на Закарпатье: посмотрит на военные учения

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посещает с рабочей поездкой Закарпатскую область.
"Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщает пресс-служба главы государства.
Также Зеленский будет наблюдать за проведением ротных тактических учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели.
В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля известно в целом о 28 случаях инфицирования коронавируса и одной смерти.
Как сообщалось ранее, в Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года