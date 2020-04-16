Зеленский прибыл на Закарпатье: посмотрит на военные учения

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Закарпатскую область ознакомится с ходом строительства военного городка и будет наблюдать за учениями ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посещает с рабочей поездкой Закарпатскую область.

"Глава государства ознакомится с ходом строительства военного городка для размещения подразделений 128-й отдельной горно-штурмовой бригады", - сообщает пресс-служба главы государства.

Также Зеленский будет наблюдать за проведением ротных тактических учений с ротно-тактическими группами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, по состоянию на 16 апреля в Украине зафиксировали 4161 случаев заражения коронавирусом, 116 человек умерли, 186 больных COVID-19 выздоровели.

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 16 апреля известно в целом о 28 случаях инфицирования коронавируса и одной смерти.

Как сообщалось ранее, в Украине из-за карантина перенесли военный призыв на срочную службу в армию с апреля-мая на май-июль 2020 года