Праймериз "Слуги народа": названы фамилии фаворитов

Неожиданный поворот на праймериз от "Слуги народа", в лидеры вырвались два Александра. Александр Качура (на фото справа) и Александр Дубинский (на фото слева).

В то же время жители столицы на посту мэра Киева предпочитают видеть действующего городского голову Виталия Кличко.

Об этом стало известно из социологического исследования компании Active Group.

Данные исследования свидетельствуют, что большинство киевлян положительно оценивают работу мэра Киева Виталия Кличко: 49,8% считают, что при нем положение дел в городе улучшилось, 27,6% – что ухудшилось.

Если бы выборы столичного мэра проходили в ближайшее время, голоса между кандидатами распределились бы следующим образом:

Виталий Кличко – 29,4%;

Андрей Пальчевский – 7,6%;

Александр Омельченко – 5,1%;

Николай Томенко – 4,9%;

Сергей Притула – 3,6%;

Алексей Кучеренко – 2,9%;

Алексей Гончаренко – 2,5%;

Александр Попов – 2,4%;

Виктор Ляшко – 2,2%.

В опросе коснулись и праймериз кандидата от "Слуги народа". Так, больше всего киевлян доверяют Александру Дубинскому (12%), Елене Кравец (10,9%), Александру Качуре (7,9%), Ирине Верещук (6,5%) и Виктору Ляшко (4,7%). 44,2% не доверяют кандидатам от "Слуги народа".

Из всех, кто голосовал бы за кандидата от "Слуги народа", больше всего голосов получили бы:

Александр Дубинский (7,8%),

Александр Качура (6,6%),

Елена Кравец (6,1%),

Виктор Ляшко набрал бы 5,4%,

Ирина Верещук – 4,2%,

Николай Тищенко – 1,7%,

Евгений Шевченко – 0,9%,

а 48,3% за кандидата от "Слуги народа" не голосовали бы.

Опрос проводился с 17 по 19 июня 2020 года путем личного анкетирования среди 800 киевлян, возможная погрешность результата – 3,5%.

Как сообщалось, составляющая монобольшинство Верховной Рады партия "Слуга народа" продолжает быть электоральным фаворитом. Тем временем, граждане Украины чаще считают себя этническими украинцами и склонны полагать, что Советскому союзу место в прошлом, а Украине в нем было скорее плохо, чем хорошо.

Ранее сообщалось, что в "Слуге народа" определилась с кандидатом на пост вице-премьера по евроинтеграции.

Также президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ с участием руководства Кабинета министров и Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.