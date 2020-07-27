Резников о недовольстве Кремля датой местных выборов в Украине: Ничего нового мы не услышали

Вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что комментарий президента РФ Владимира Путина относительно даты проведения местных выборов в Украине выглядит довольно странно.

Таким образом он отреагировал на заявление Путина о том, что проведение местных выборов 25 октября якобы нарушает Минские договоренности и ставит под угрозу урегулирование конфликта.

По словам Резникова, в Конституции Украины четко указано, что местные выборы должны пройти в третье воскресенье октября, а именно 25 числа.

По его мнению, Путин подразумевал п.4 данного постановления. В нем говорится, что Рада, во время принятия решения, постановила провести выборы в ОРДЛО и Крыму после деоккупации, вывода иностранных войск и разоружения незаконных воинских формирований.

"И здесь ничего нового мы не услышали. Это абсолютно известно", - подчеркнул глава Минреинтеграции.

Резников также отметил, что даже по формуле Штайнмайера, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека должно присоединиться и дать заключение о выборах в ОРДЛО на основании Копенгагенского стандарта и украинского законодательства.

Напомним, 15 июля парламент Украины принял постановление о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года.

Во время разговора Путина с Зеленским 26 октября, президент РФ назвал его "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу мирный процесс на Донбассе".

27 июля в полночь на востоке Украины в районе проведения ООС начало действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня, о котором ранее договорилась Трехсторонняя контактная группа.