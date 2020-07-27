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Резников о недовольстве Кремля датой местных выборов в Украине: Ничего нового мы не услышали

Резников о недовольстве Кремля датой местных выборов в Украине: Ничего нового мы не услышали
Обновлено 23:50 Пн, 27 Июль 2020 Телеграф Фото: Твиттер
Вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что комментарий президента РФ Владимира Путина относительно даты проведения местных выборов в Украине выглядит довольно странно.

Таким образом он отреагировал на заявление Путина о том, что проведение местных выборов 25 октября якобы нарушает Минские договоренности и ставит под угрозу урегулирование конфликта.  

По словам Резникова, в Конституции Украины четко указано, что местные выборы должны пройти в третье воскресенье октября, а именно 25 числа. 

По его мнению, Путин подразумевал п.4 данного постановления. В нем говорится, что Рада, во время принятия решения, постановила провести выборы в ОРДЛО и Крыму после деоккупации, вывода иностранных войск и разоружения незаконных воинских формирований.   

"И здесь ничего нового мы не услышали. Это абсолютно известно", - подчеркнул глава Минреинтеграции. 

Прекращение огня и вопросы безопасности: Зеленский позвонил Путину

Резников также отметил, что даже по формуле Штайнмайера, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека должно присоединиться и дать заключение о выборах в ОРДЛО на основании Копенгагенского стандарта и украинского законодательства. 

Напомним, 15 июля парламент Украины принял постановление о назначении местных выборов на 25 октября 2020 года. 

Во время разговора Путина с Зеленским 26 октября, президент РФ назвал его "противоречащим Минским соглашениям и ставящим под угрозу мирный процесс на Донбассе". 

27 июля в полночь на востоке Украины в районе проведения ООС начало действовать полное и всеобъемлющее прекращение огня, о котором ранее договорилась Трехсторонняя контактная группа.

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Россия, Донбасс, Алексей Резников.

Автор:

Телеграф
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