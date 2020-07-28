Прекращение огня на Донбассе: Украина будет оповещать ОБСЕ о всех случаях нарушения "тишины"

"Обо всех случаях открытия огня со стороны наших противников мы сообщаем, как СММ ОБСЕ, так и международным партнерам. Вся эта информация собирается в "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить соглашение, чтобы потом на политическом уровне, посредством переговоров удерживать ситуацию под контролем", - рассказал он в эфире "Громадського радио".
Костин убежден, что это перемирие на Востоке Украины будет отличаться от предыдущих, так как для достижения этих договоренностей были приложены "значительные усилия" со стороны делегации Украины и политконсультантов стран "нормандского формата".
"То, что происходят единичные провокации, это было и раньше. Наше задание состоит в том, чтобы, как отметил командующий Операцией объединенных сил, установить была ли это просто провокация, целью которой услышать стрельбу и начать разбираться, кто первым ее открыл, или все же проверить, что это принципиальное решение сил нашего противника. Я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", - добавил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в действие в 00:01 27 июля 2020 года.
Тем не менее, уже в 00:20 и 00:45 подразделения 36-й морской пехоты были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.