Прекращение огня на Донбассе: Украина будет оповещать ОБСЕ о всех случаях нарушения "тишины"

Украина будет оповещать наблюдателей ОБСЕ и международных партнеров о всех фактах нарушения перемирия российскими наемниками. Тем не менее, по словам главы парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина ("Слуга народа"), надежда на соблюдение режима прекращения огня все же есть.

"Обо всех случаях открытия огня со стороны наших противников мы сообщаем, как СММ ОБСЕ, так и международным партнерам. Вся эта информация собирается в "копилку" действий, нарушающих или пытающихся нарушить соглашение, чтобы потом на политическом уровне, посредством переговоров удерживать ситуацию под контролем", - рассказал он в эфире "Громадського радио".

Костин убежден, что это перемирие на Востоке Украины будет отличаться от предыдущих, так как для достижения этих договоренностей были приложены "значительные усилия" со стороны делегации Украины и политконсультантов стран "нормандского формата".

"То, что происходят единичные провокации, это было и раньше. Наше задание состоит в том, чтобы, как отметил командующий Операцией объединенных сил, установить была ли это просто провокация, целью которой услышать стрельбу и начать разбираться, кто первым ее открыл, или все же проверить, что это принципиальное решение сил нашего противника. Я думаю, что мы можем доверять нашим военным и быть сдержанными", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время разговора обсуждалось выполнение договоренностей саммита стран "нормандского формата" в Париже 9 декабря 2019 года.

Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня вступил в действие в 00:01 27 июля 2020 года.

Тем не менее, уже в 00:20 и 00:45 подразделения 36-й морской пехоты были обстреляны из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.