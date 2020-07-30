Введение безвиза с Китаем: в МИД говорят, что это не повлияет на отношения с другими странами

В МИД прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского предоставить безвизовый режим для въезда граждан Китая.

"Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового/безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом любого государства," - ответили в МИД на запрос Радио Свобода.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данное решение в отношении граждан Китая не имеет никакой взаимосвязи с политикой других стран относительно КНР.

"Соответственно, это решение не может имеет влияния на отношения Украины с другими странами", - добавили в МИД.

Безвизовый режим между Украиной и Китаем будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Граждане КНР без визы смогут находиться в Украине 30 дней.

Напомним, в Белом доме рассматривают возможность введения запрета на посещение Штатов членами Коммунистической партии КНР и их семьям.

Как известно в действующей администрации президента США многократно обвиняли КНР в поддержке основного соперника Дональда Трампа в гонке за президентское кресло, демократа Джо Байдена.

Напряженность в отношениях между двумя странами возросла после того, как Китай принял закон "О национальной безопасности", действие которого распространяется и на территорию Гонконга, чем, по мнению ряда стран мира, подрывает принцип "Одна страна - две системы".

Трамп ранее в июле заявил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.