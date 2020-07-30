Скачать
Четверг, 30.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 29 июля: Российские боевики в Минске и главные достижения перемирия
Итоги 29 июля: Российские боевики в Минске и главные достижения перемирия
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: на границу с РФ перебросят дополнительные войска
Задержание "вагнеровцев" в Беларуси: на границу с РФ перебросят дополнительные войска
Лунин будет играть за первую команду Реала
Лунин будет играть за первую команду Реала
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"
"Погнали": стартовали съемки второго сезона комедийного сериала "Папик"

Введение безвиза с Китаем: в МИД говорят, что это не повлияет на отношения с другими странами

Введение безвиза с Китаем: в МИД говорят, что это не повлияет на отношения с другими странами
Обновлено 02:18 Сегодня Телеграф
В МИД прокомментировали решение президента Украины Владимира Зеленского предоставить безвизовый режим для въезда граждан Китая.

"Формирование и реализация визовой политики, в том числе, введение визового/безвизового режима для граждан иностранных государств является суверенным правом любого государства," - ответили в МИД на запрос Радио Свобода.  

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данное решение в отношении граждан Китая не имеет никакой взаимосвязи с политикой других стран относительно КНР. 

"Соответственно, это решение не может имеет влияния на отношения Украины с другими странами", - добавили в МИД. 

Безвизовый режим между Украиной и Китаем будет действовать с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года. Граждане КНР без визы смогут находиться в Украине 30 дней.

Напомним, в Белом доме рассматривают возможность введения запрета на посещение Штатов членами Коммунистической партии КНР и их семьям. 

Как известно в действующей администрации президента США многократно обвиняли КНР в поддержке основного соперника Дональда Трампа в гонке за президентское кресло, демократа Джо Байдена. 

Напряженность в отношениях между двумя странами возросла после того, как Китай принял закон "О национальной безопасности", действие которого распространяется и на территорию Гонконга, чем, по мнению ряда стран мира, подрывает принцип "Одна страна - две системы".

Трамп ранее в июле заявил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, МИД, Безвиз.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Под Харьковом военный вертолет пролетел так низко над водоемом, что опрокинул лодку с отдыхающими
02 Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян
03 Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
04 Задержание боевиков под Минском: Лукашенко срочно созвал Совет безопасности
05 В Полтавской области расстреляли Mercedes, есть погибший
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Хабаровске: в РФ нашли &quot;грузинский след&quot;
Протесты в Хабаровске: в РФ нашли "грузинский след"
Необходимо пересмотреть три закона: Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
Венгрия не снимет вето с комиссии Украина-НАТО
Житель Тернопольщины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольщины заболел коронавирусом в третий раз
На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию
На цену лучше не смотреть: Galaxy Z Fold 2 получит специальную версию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь