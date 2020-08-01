"Мира и процветания": Президент Украины поздравил Швейцарию с национальным праздником

Сегодня, 1 августа, вся Швейцария отмечает Национальный праздник страны. К поздравлениям решил присоединиться глава украинского государства Владимир Зеленский.

У Киева и Берна есть амбициозные планы по расширению сотрудничества, а ранее проведенная встреча была продуктивной.

Об этом сообщил в Twitter Владимир Зеленский в своем поздравлении Швейцарии с национальным праздником.

"Плодотворные переговоры в рамках первого в истории дипломатических отношений государственного визита президента Швейцарии Симонетты Соммаруги в Украину подтвердили успех сотрудничества со швейцарскими партнерами и определили амбициозные планы его расширения. Мира и процветания!", - написал Зеленский.

Щиро вітаю Швейцарію з Національним святом! Плідні переговори в межах першого в історії дипломатичних відносин державного візиту @s_sommaruga в Україну підтвердили успіх співпраці зі швейцарськими партнерами та визначили амбітні плани її розширення. Миру та процвітання! pic.twitter.com/SKjHtuv4ag — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2020

Ранее украинский президент поздравил мусульман Украины и всего мира с началом одного из главных мусульманских праздников Курбан-Байрам.

Напомним, 21 июля президент Украины Владимира Зеленский встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Сомонетты Соммаруги.

Торжественная встреча прошла в Мариинском дворце.

Во время этой встречи Зеленский выразил надежду, что на финальной части Минского процесса будут приняты решения о прекращении огня.