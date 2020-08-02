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Енин о трагедии рейса PS752: Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций

Енин о трагедии рейса PS752: Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций
Обновлено 22:24 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, когда Иран выплатит компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета "МАУ".

"Мяч сейчас находится на иранской стороне, всех интересует объем компенсаций. Хочу еще раз подчеркнуть, что компенсации будут рассчитываться исключительно после того, как украинская сторона получит полную информацию об обстоятельствах инцидента, привлечения виновных к ответственности и извинений иранской стороны", - сказал Енин в эфире "Украина24".

Енин отметил, что украинская сторона будет настаивать на максимальной сумме компенсаций.

Переговоры о компенсациях за сбитый Ираном рейс МАУ начались 30 июня.

Как известно, 8 января 2020 года потерпел крушение самолет авиакомпании МАУ, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Как стало известно позже, причиной катастрофы стало попадание ракеты класса земля-воздух, выпущенной из комплекса Тор-М1 российского производства. 

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. 

Катастрофа PS752: Канада призывает Иран раскрыть информацию из "черных ящиков"

Двое пассажиров и все девять членов экипажа были гражданами Украины. Также в числе пассажиров были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании. 

18 июля Иран направил бортовые самописцы на расшифровку во Францию. 

Замглавы МИД Украины Евгений Енин позже подтвердил, что "черные ящики" были успешно прочитаны и расшифрованы

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Все по теме:

Авиакатастрофа, Иран, МИД, Евгений Енин, PS752.

Автор:

Телеграф
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